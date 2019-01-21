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Polis Dünyaca Ünlü şarkıcı'nın oğlunu affetmedi

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Polis Dünyaca Ünlü şarkıcı'nın oğlunu affetmedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin oğlu Miles, İngiltere'deki Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alındı.

24 yaşındaki Miles Richie'nin güvenliğe "Çantamda bomba var" diye espri yaptıktan sonra gözaltına alındığı açıklandı.
Dünyanın en yoğun trafiğe sahip olan havaalanlarından Heathrow’da bomba paniği yaşandı… Hafta sonunda havaalanına giden 24 yaşındaki Miles Richie, kontrol noktasında polislere şaka yapınca başına gelmeyen kalmadı. Güvenlik güçlerine, “Çantamda bomba var ve bunu patlamak için tereddüt etmem” diyen Richie’nin bu açıklaması üzerine polis teyakkuza geçti.
Babası Lionel Richie gibi müzik yapmayan ve kariyerine  manken olarak kariyerine devam eden Miles Richie, zorla başka bir terminale götürüldü ve gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Richie’nin ‘espriden’ sonra kendisini içeri almayan polisle münakaşa ettiğini ve bir görevliye yumruk attığını iddia etti.

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