  • BIST 96.471
  • Altın 364,915
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni

Polis Drone'la Yakaladı!

»
Polis Drone'la Yakaladı!
SULTANBEYLİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişiyi fark eden polis ekipleri drone yardımıyla motosikleti takip etmeye başladı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı denetimler sırasına sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişi ekipler tarafından durdurulmak istendi. Polisin ihtarlarına uymayan kişiler motosikletle kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri drone yardımıyla kaçan kişileri takip etti. Polis ile motosiklet arasında yaşanan kovalamacanın ardından motosiklette bulunan iki kişi yakalandı. Kişilere Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı. Yakalanan kişilerin suç kayıtları bulunduğu öğrenilirken yakalama anı havadan görüntülendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O Sorulara Yanıt Verdi!12 Nisan 2020 Pazar 13:10
  • Türkiye Çin'den O Yazının Açıklamasını İstedi!12 Nisan 2020 Pazar 13:09
  • Fahrettin Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı12 Nisan 2020 Pazar 10:07
  • O İşlem Artık e-devlet Üzerinden Yapılabilecek11 Nisan 2020 Cumartesi 15:19
  • "Ciddiye Alın Bu İşin Şakası Yok!"11 Nisan 2020 Cumartesi 15:14
  • Metrobüs Seferleri Durduruldu11 Nisan 2020 Cumartesi 13:19
  • Flaş... Flaş... İstanbul Valisi Açık Olacak Yerleri Açıkladı11 Nisan 2020 Cumartesi 12:29
  • Samsun'da O İlçe Karantinaya Alındı11 Nisan 2020 Cumartesi 12:29
  • O Sınavın Mülakatları Ertelendi11 Nisan 2020 Cumartesi 12:26
  • Kimler Sokağa Çıkabilir? Hangi İşyerleri Açık Olacak? Hangi Şehirlerde Yasak Var?11 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim