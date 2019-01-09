Polis canlı yayın da göz altına aldı

Kocaeli Körfez Başsavcılığı'ndan Palu ailesi için gözaltı kararıverdi. Tuncel Ustael eşiyle birlikte kasten adam öldürme suçlamasıyla canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'yi günlerdir meşgul eden Palu ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kocaeli Körfez Başsavcılığı, günlerdir devam eden tv yayınını ihbar kabul ederek, aile fertleri hakkında 'Kasten adam öldürme suçundan gözaltı kararı verdi. Gözaltıların Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Bir televizyon programına katılan aile fertleri tarafından cinayet, cinsel taciz ve işkence iddialarıyla suçlanan Tuncer Ustael ve Eşi canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ustael, elleri kelepçelenerek stüdyodan çıkarıldı. İzleyenler alkışlarla karara destek oldu.

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müge Anlı, gözaltı sonrası "Bu alkışlar Cumhuriyet savcımıza ve emniyet yetkillerine. Yayınımızı ihbar kabul ettiler. Soruşturmayı tekrar açtılar. Eşi öldürüldükten sonra ailesinin yanına sığınan iki çocuklu kadının ve onun 6 yaşındaki kızının inşallah kanı yerde kalmayacak. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Adalet yerini bulsun. Bu kadar özellikle çocuklara yapılanlar, bir şekilde cezasını bulacak ki; diğerleri de çocuklara yapılan eziyetin karşılığını olduğunu görmeliler. Dört tane çocuk; bir dolu psikolojik sorunlarla üniversite okumaya çalışıyor. Bu çiftin çocuklarının durumu hiç iyi değil. Onlar da üç yıldır koruma altında. Maalesef bir diğeri de ispirto içirtilerek öldürülmüş. İnşallah kanı yerde kalmasın. Hepimizin dileği bu. Dilerim hepimizin beklediği karar çıkar."

AİLE FERTLERİ İÇİN DE GÖZALTI KARARI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla ailenin evinde arama yapıyor. Ekipler, suç unsuru oluşturabilecek delil aranıyor. Palu ailesinin telefonları da incelemeye alındı.

ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesine ait 2 iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Geniş bir alanı kapsayan arama sahasında ekipler, iki uçtan çalışmalarını yapıyor. Çalışma yapılan alanda yıllar içerisinde yükselme meydana geldiği düşünülerek, bölgenin olayın meydana geldiği zamanki seviyesine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.Kazı alanında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görülüyor.

OLAY

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı. Polis ekipleri, incelemeler sonucunda çalışmaların dünkü bölümüne ara vermişti.