Albümünün çıkış tarihi yaklaştı, şarkıcı Ayşe Hatun Önal sık sık İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı...

Ayşe Hatun Önal, albüm çalışmalarını tamamladı kendini İstanbul gecelerine attı.

Çok fazla göz önünde bulunmaktan hoşlanmadığına yönelik sık sık açıklamalar yapan Önal’ın albümünün çıkış tarihinin yaklaşmasıyla magazin gündeminde yeniden yerini alması kafaları karıştırdı.

Önal, önceki gün eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın boşandığı eşi Ahu Yağtu’yla karşılaştığı mekânı terk etmiş, sinirli hareketleriyle dikkat çekmişti. Önal dün akşam yine dışarıdaydı. Güzel şarkıcı, kendisine Ahu Yağtu’yla ilgili soru soran muhabirlere, “Polemiğe gerek yok” diye karşılık verdi.