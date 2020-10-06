‘Kurtlar Vadisi’ serisiyle ünlenen Necati Şaşmaz ile 2012’de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaların yer aldığı bir CD’yi mahkemeye delil olarak sundu.
11 ayrı ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarının ‘evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını’ belirten Nagehan Şaşmaz , avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.
“QR KODUNU OKUTUP KENDİ BİLGİSAYARINA TAŞIDI”
Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz’ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak WhatsApp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.
TARAFLAR UZLAŞAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Nagehan Şaşmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.
Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali’ suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
- BIST 1.160
- Altın 478,447
- Dolar 7,7636
- Euro 9,1548
- İstanbul 30 °C
- Ankara 31 °C
- Kural tanımaz Şeyma...
- Polat Alemdar’a 12 yıla kadar hapis istemi!
- Babası neden kızının boğazına bıçak dayadı
- Benim kocam var
- Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
- MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak?
- İYİ Parti'de liste krizi, grup toplantısına da yansıdı
- Ermenistan askerlerinin geri çekilirken bıraktığı silah ve araçlar görüntülendi
- İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat
- "Bolu'da vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor"
- Azerbaycan'a destek ziyareti! Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de...
- İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi
- 5 sınıfta yüz yüze eğitimler başlıyor! Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar
- Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks
Polat Alemdar’a 12 yıla kadar hapis istemi!
‘Kurtlar Vadisi’ serisiyle ünlenen Necati Şaşmaz ile 2012’de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaların yer aldığı bir CD’yi mahkemeye delil olarak sundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 16:51 - Kural tanımaz Şeyma...
- 16:48 - Polat Alemdar’a 12 yıla kadar hapis istemi!
- 16:44 - Babası neden kızının boğazına bıçak dayadı
- 16:37 - Benim kocam var
- 16:33 - Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde bilinmeyen gerçekler
- 16:29 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
- 16:28 - MEB tablet başvurusu nasıl yapılacak, 500 bin tablet ne zaman dağıtılacak?
- 16:26 - İYİ Parti'de liste krizi, grup toplantısına da yansıdı
- 16:19 - Ermenistan askerlerinin geri çekilirken bıraktığı silah ve araçlar görüntülendi
- 16:17 - İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat
- 16:14 - "Bolu'da vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor"
- 16:12 - Azerbaycan'a destek ziyareti! Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de...
- 14:04 - İstanbul’da susuzluk alarmı! Son 5 yılın en düşük seviyesi
- 14:00 - 5 sınıfta yüz yüze eğitimler başlıyor! Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar
- 13:55 - Beyaz Saray'daki koronavirüs salgının başrolünde yer alan isim: Hope Hicks
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim