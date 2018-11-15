Podyumların ünlü mankenine taciz!

Son dönemin en dikkat çeken modeli Simge Ünal, ünlü bir iş adamı tarafından taciz edildiğini belirtti.

2017 yılının en başarılı mankeni seçilen, yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Simge Ünal kendisine her sabah ünlü bir iş adamından 50'ye yakın gül geldiğini söyledi. Güllerin kimden geldiğini anlayamadığını belirten seksi model, "Her sabah gelen güllerin kimden geldiğini bilmiyorum. Gelen çiçek firmasına sorduğumda, ünlü bir iş adamı dediler, ismini ise söylemediler" dedi.

Bu tip şeyleri sevmediğini belirten Ünal, "Ben kimseyi tanımıyorum. Bu esrarengiz iş adamı kimse çıksın ortaya" ifadelerini kullandı.

Geçen sene İzmir'de düzenlenen KırmızıTürk medya ödüllerinde en iyi manken ödülünü alan Simge Ünal, "Mesleğimde en iyi yerlere gelmek istiyorum. Avrupa'ya açılarak başarı çıtamı yükseltmek hedefindeyim" diye konuştu.