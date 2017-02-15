Podolski,Riekerink'e veda etti!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı kırmızılı takımla yolları ayrılan teknik direktör Jan Olde Riekerink için bir veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Riekerink ile olan bir fotoğrafını paylaşan Podolski, "Hem iyi zamanlarda, hem de kötü zamanlarda bana inandın ve beni motive ettin. Bu oyun, oyuncular ve taraftarlar için olan tutkun harikaydı. Tüm desteğin için teşekkür ediyorum ve sana ilerisi için her şeyin en iyisini diliyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.