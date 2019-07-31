PLAYBOY ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Neymar'ın eski sevgilisi olan Vucelic, son model Lamborghini’si ile havuza uçtu.

Kazanın nedeni ise, yüksek topuklu ayakkabılar.Aynı zamanda Paris St. Germain'in Brezilyalı ünlü futbolcusu Neymar’ın eski sevgilisiGüzel modelin Instagram sayfasında paylaştığı son model bir Lamborghini’si var.Güzel modelin Instagram sayfasında paylaştığı son model bir Lamborghini’si var.