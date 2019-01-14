PKK'yı bu kadar çok seviyorsanız alır ülkenize götürürsünüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a, "Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz" dedi. PKK/YPG konusunda Avrupa'yı eleştiren Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Asselborn'un yüzüne karşı, "Eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG’lileri PKK’lıları zaten ülkelerinizde yeterince var, alır götürürsünüz" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Bir daha Türkiye’de darbe olmasın ve terör tehdidine karşı ülkemizi korumak için tedbir aldık. Ve demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz. AB ülkeleri de dahil yeterince destek vermedik diyorlar. PKK’nın YPG’nin ve FETÖ’nün kara propagandası yüzünden halen yanlış bilgiler içinde farklı yorumlar geliyor. Bugün, Adalet Bakanlığımızdan randevu da alırız, gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber öğrenebilirsiniz dedik.

Bugün teröre karşı Fransa, Belçika ve terörden etkilenen ülkelerin yasa değişiklikleri, yine OHAL gibi aldığı tedbirlere karşı diğer Lüksemburg dahil ‘dayanışma’ adı altında, ses çıkartmaması ve destek vermesi; Türkiye’ye gelirken bile tereddüt eden ülkelerin Türkiye’ye ders vermeye çalışmasını ülke ve millet olarak kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz.

Suriye'de tek taraflı müdahaleye karşıyız diyorsunuz. O zaman gelin birlikte mücadele edelim.

Karşımızdaki terör örgütüyle ikili anlaşmaya göre mi hareket edeceğiz?

Siz diyorsunuz ki “Suriye’nin bağımsızlığını istiyoruz” Fakat bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının yüzde 33’ünü, neredeyse üçte birini işgal ediyor. Bölmek için. Ona karşı niye ses çıkaramıyorsunuz? DEAŞ’a karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğerlerine karşı olduğunu söylemiyorsunuz. Bu da Avrupalıların güvenilirliğini zedeliyor.

JEAN ASSELBORN - LÜKSEMBURG DIŞİŞLERİ BAKANI:

Twitter ile ilgili olarak ben de söylediklerinize katılıyorum. Doğrudan görüşmek gerektiğine inanıyorum. Lüksemburg 60 küsur ülke ile birlikte DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyonun içinde. Mali olarak destek sağlıyoruz. Buradaki koalisyonu DEAŞ’a karşı bir koalisyon. İkinci olarak da Suriye’de hali hazırda çok sayıda askeri operasyon düzenlenmiş durumda.

Türkiye güçlü ve büyük bir ülke olarak Suriye üzerinde etkisi olan bir ülke. Sadece diplomasi kanalları kullanarak Suriye’de bir çözüm bulunmalı. Türkiye başarabilir diye düşünüyorum.

Neredeyse tüm AB üyesi ülkeleri gibi, Lüksemburg da, bazı AB ülkeleri kabul etmek istemediler. Biz kabul ettik. Bunların birkaç bin olduğunu söyleyebilirim. Ancak barınma ve iş bulma konusunda henüz tam çözülmüş değil. Suriye yeniden inşa edilme sürecine girdikten sonra isteyenlerin ülkelerine dönmesine tabi ki sıcak bakarız.