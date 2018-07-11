PKK'ya peş peşe ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye Amanos Dağları'nda emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesinin Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusunda kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saat 08.00 itibarıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı aktarılarak, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

ŞIRNAK'TA DA 2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında eylem hazırlığı içinde olan 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye düzenlenen hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.