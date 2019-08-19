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PKK'YA KIRAN OPERASYONU BAŞLADI!

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PKK'YA KIRAN OPERASYONU BAŞLADI!
İçişleri Bakanlığı Hakkâri, Şırnak ve Van'da teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla 'Kıran' operasyonunun başladığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin sevk ve idare ediyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı  Tümgeneral Hacı İlbaş'ın operasyon komutanı olduğu, Hakkâri'de Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün, Van'da Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın, Şırnak'da Albay Tahsin Saruhan'ın arazide operasyon komutanı olarak görev yaptığı bildirildi. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca'da barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla 'Kıran' operasyonunun bugün başladığı belirtildi.

 

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