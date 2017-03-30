PKK'ya iletişim darbesi!

PKK'nın Kandil'le irtibatı kesildi...

PKK’ya yönelik operasyonlarla örgütün elebaşıları tek tek avlandı. Tunceli’de Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi, Ağrı’da sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver’ kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı E.K. öldürüldü. Ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil’le irtibatını kesti.

Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Örgütün bölge yöneticileri birer birer etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti. PKK'ya karşı başlatılan bahar operasyonları aralıksız sürüyor.

Bitlis Tatvan Anadere bölgesinde icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ömer Doğan Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin 2'sinin gri listede aranan örgütün üst düzey yöneticileri olduğu belirlendi. Tunceli/Merkez Kutu ve Vartinik Deresi bölgelerinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-60 Operasyonu'nda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristler arasında Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi olduğu ortaya çıktı. 16-24 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Kulp-Lice-Hani, Mardin Nusaybin, Şırnak Merkez ve Beytüşşebap, Bingöl Genç ve Hakkari Çukurca bölgelerinde icra edilen operasyonlarda öldürülen 17 teröristden birinin, örgütün lider kadrosunda olan ve gri listede aranan PKK'lılar arasında bulunduğu bildirildi.

BOZGUN HAVASI VAR

Yine aynı dönemde Ağrı Doğubeyazıt'ta, Kandil'den eylem talimatı alan PKK'nın sözde Tendürek Dağı sorumlusu 'Baver' kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu 'Firaz' kod adlı E.K. düzenlenen operasyonlada etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda örgütün bölge yöneticilerinin kullandığı Bitlis/Tatvan bölgesinde 3, Bingöl Kiğı'da 1, Tunceli'de 1, Mardin Nusaybin'de 1, Diyarbakır Lice'de 1 adet olmak üzere toplam 7 adet büyük telsiz ele geçirildi. Bu sayede, il ve ilçelerdeki teröristlerin Kandil'le irtibatı kesildi. PKK elebaşlarının, Kandil ile bu telsizler vasıtasıyla iletişim sağladığı ifade edildi. Hava harekatı destekli operasyonlarda ayrıca örgüte ait mağaralar, sığınak ve depolar temizlendi. Özellikle bölücü örgütün sızma girişimlerine karşı yoğun hava harekatlaroı sürüyor. Örgüt içerisinde oluşan bozgun havasının, PKK'nın propagandasını yapan bazı internet sitelerinde de gözlenmeye başlandığı belirtiliyor. Baskı altında tutulan örgüt kendisine yeni eleman bulamıyor.

Sözde Yayladere sorumlusu yakalandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda örgütün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu “Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı. Bölgeye helikopterle havadan asker sevkiyatı da yapıldı. Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri yaralı 2 terörist silahlarıyla yakalandı. Teröristlerden birinin örgütün sözde Yayladere sorumlusu İran uyruklu “Sinan Rojhilat" kod adlı Barış Alhani, diğerinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı “Zindan Devran" kod adlı Hüseyin Kan olduğu belirlendi.

Silahlı İHA'lar göz açtırmayacak

Milli Savunma Bakanlığı'nca gönderilen silahlı İHA'lar, terörislerin korkulu rüyası oldu. Tunceli semalarında 24 saat kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti yürüterek İHA'lar, teröristlere göz açtırmayacak. Tunceli Valisi Osman Kaymak, “Bölgemizde silahlı İHA'lar göreve başladı. Şu an Tunceli semalarında onlar geziyorlar. Teröristleri gördüğü anda hiç uçak çağırmadan anında bombayı başlarına indirecek. 2016-2017 yılı itibarıyla bölgemizde etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı yaralılarla 150'yi buldu" dedi.