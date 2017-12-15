PKK'ya Darbe Üstüne Darbe

Van'ın Çatak ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu'nda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı kırsal kesimdeki Bilgi ve Üçüzler mahalllelerinde PKK'nın kış üstlenmesine hazırlandığı istahbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bilgi ve Üçüzler mahallesi kırsal kesiminde 'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu' düzenledi. Karda yapılan operasyon ve arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Mağarada PKK'nın kış üstlenmesi için gizlediği, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 18 litrelik sıvı yağ, 2 küçük tüp, 1 erkek iç çamaşırı, 2,5 litre silah bakım yağı, 25 metre ince kablu, kamuflajlı ve folyolu 2 şemsiye,10 paket makarna, 20 paket hazır çorba, 5 kutu ton balığı, 1 kilogram salça, 50 litrelik jelikan bidon,1 çakmak gazı, 2 küçük tüp başlığı, 1,5 litrelik matara, 1 sırt çantası, 1 litre pekmez, 1 kilogram gübre ve çok miktarda bardak, tencere ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Behçet DALMAZ/ VAN / DHA

BİNGÖL'DE OPERASYON

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenilk güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 ayrı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Karlova'da PKK'lı terörsitlerin kış üstlenmesinin engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, örgütü ait 2 sığınak tespit etti. Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi. BİNGÖL / DHA



TUNCELİ'DE PKK'YA DARBE

Tunceli merkez kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda yapılan arazi aramalarında, el yapımı, 2 patlayıcı düzeneği, 2.5 kilo amnoyum nitrat, çok sayıda mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi ile bol miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

Merkez kırsal alanında düzenlenen operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçenin kırsal kesiminde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Aralık 2017 tarihinde operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Başlatılan operasyon kapsamında; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2.5 kilogram amonyum nitrat, 2 Kalaşnikof şarjörü, 1 sevk fişeği kutusu, 5'li güneş paneli, 40 büyük tüp, 1 jeneratör, 4 takım leşger kıyafeti, 10 çift spor ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 boş sığınak, 200 metre branda, 180 metre hortum, 50 metre naylon, 1 top sera naylonu, 5 pil bloğu, 3 akü, çok miktarda tıbbi malzeme, gıdda maddesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." TUNCELİ / DHA



PKK SIĞINAĞINDA GÜNEŞ PANELİ BULUNDU

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından PKK'nın kış üslenmesine yönelik 'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen 13 mevzi ve 10 sığınakta yapılan mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler, olay yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliği, güvenlik güçlerinin Tatvan ilçesi Anadere kırsal kesiminde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzünlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK terör örgütüne ait tespit edilen 13 mevzi ve 10 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. 'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu' adı verilen operasyonun Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; 10'uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Güvenlik Korucularının katıldığı ifade edilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde; tespit edilen 13 mevzi ile 10 sığınak içerisinde yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, 88 kilogram amonyum nitrat, 31 boş tüp, 166 pil, 1 adet parçalanmış dizüstü bilgisayar, 3 akü, 1 güneş paneli ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek; tespit edilen mevzi ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, el yapımı patlayıcı ve diğer malzemeler Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir."