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PKK'ya bir darbe daha

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PKK'ya bir darbe daha
MUŞ'ta terör örgütü PKK'nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi, silah ve mühimmatla yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler, 1 Mart günü PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren sözde Bulanık ve Malazgirt grubunun deşifre edilmesi amacıyla operasyon yaptı. Bulanık İlçesi Meşeiçi ve Seçme Köylerinde tespit edilen 28 şüpheli yakalandı. Yakalananların adreslerinde eş zamanlı yapılan aramada, Kalaşnikof marka tüfek ile 40 fişek, ruhsatsız tabanca ile 108 fişek, 6 ruhsatsız av tüfeği ile 40 fişek, 5 örgütsel kıyafet ve doküman ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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