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PKK'ya Beyaz Operasyon!

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PKK'ya Beyaz Operasyon!
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Kırsalda bulunan teröristlere ait 2 sığınakta ise yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Feraşin Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda askerin katıldığı hava destekli operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen mevziler bulundu. Bölgede bulunan bir sığınakta, katalitik ısıtıcı, muhtelif ilaç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erciş ilçe merkezinde ise jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, PKK propagandası içeren kitaplar, 3 flaş bellek, 3 cep telefonu, 4 sargı bezi, 6 enjektör, 8 paket ilaç ele geçirildi. 

Ekiciler Mahallesi kırsalında ise teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta yapılan aramalarda, 1 gaz maskesi, kürek, demir testere, el çapası ele geçirildi. Her iki operasyonda da bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

ÇATAK'TA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 roketatar sevk fişeği, 80 kilo amonyumnitratlı gübre, 16 pil, 5 metre kablo, jelikan,  2 tava, 1 çaydanlık, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 şişe sirke, 1 kesilmiş tüp parçası, çok miktarda yaşam malzemesi ile mevzi yapımında kullanılan naylon ve çuval ele geçirildi.

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