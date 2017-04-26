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PKK'ya ağır bir darbe indi!

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PKK'ya ağır bir darbe indi!
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Amediye ilçesinin Segire köyü kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen PKK'lıların kimlikleri, örgüte yakınlığı ile bilinen internet siteleri tarafından açıklandı.Öle

 Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyinde bulunan Amediye ilçesinin Segire köyü kırsalına gerçekleştirdiği operasyonda ölen PKK'lıların kimlikleri, örgüte yakınlığı ile bilinen internet siteleri tarafından açıklandı.

Ölen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülenlerden birinin 'Bedran Cudi' kod adlı Şırnak nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki Sait Tanıt olduğu belirtildi. Aynı operasyonda oğlu Mehmet Tanıt'ta ölürken, Sait Tanıt'ın 30 yıldır dağda olduğu ve İmralı'da çarptırıldığı ömür boy hapis cezasını çeken PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan Suriye'de iken ondan eğitim aldığına dair fotoğraflar da ortaya çıktı.

'Bedran Cudi' kod adlı Tanıt'ın, İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan aranan teröristlerle ilgili gri listede bulunuyordu.

OĞLU VE KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, İçişleri Bakanlığı'nca gri listede arananlar arasında bulunan 'Bedran Gundike Ramo' kod adlı Sait Tanıt'ın yerel kaynaklara göre Metina bölgesi öldürüldüğü belirtildi. Aynı kayraklar saldırıda ölen 5 terörist arasında örgütün Sincan sorumlusu olduğu belirtilen Sait Tanıt'ın yanısıra oğlu ve kardeşinin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

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