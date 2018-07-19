PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü

Kuzey Irak'ta, düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu sabah Kuzey Irak, Şırnak ve Siirt'te son 3 günde yapılan operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Daha sonra TSK, 13 Temmuz'da Kuzey Irak'a yapılan operasyondan video paylaşarak PKK'nın lojistik sorumulusunun öldürüldüğünü açıkladı.

3 TERÖRİST UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ YAPARKEN VURULDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.