PKK’nın hain planı polis engeline takıldı

PKK’lı teröristlerin Mart ayında başta suikastlar olmak üzere bombalı, silahlı ve molotofkokteylli eylemler gerçekleştireceği istihbaratı alan güvenlik güçleri, 74 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Mart ayında İstanbul'u karıştırmayı hedefleyen bölücü örgüt PKK'nın kirli oyunu bozuldu. 74 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 58 şüpheli yakalandı. PKK/KCK'nın sokak terörünü harekete geçirerek, karışıklık planladığı istihbaratının ardından terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist tutuklanmıştı.

DEŞİFRE OLUNCA DARBEYİ YEDİ

Hain planı deşifre olan PKK'ya bir darbe de İstanbul'da vuruldu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, örgüt mensuplarının mart ayında eyleme hazırlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. İstanbul TEM polisi, kimlikleri belirlenen 75 şüphelinin yakalanması için 74 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda aranan 75 kişiden 58'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanan şüphelilerin, bombalı eylem planladığı, suikastlar gerçekleştirmeyi hedeflediği, gençlik yapılanması aracılığıyla molotofkokteylli eylemlerle okaklarda terör estirmek için hazırlık yaptığı tespit edildi.

EYLEM PLANI DOKÜMANLARDA

Baskınlarda, teröristlere ait çok sayıda örgütsel dokümanda ele geçti. Dokümanlarda, sokak eylemlerinde kimlerin nerelerde faaliyet yürüteceği ve eş zamanlı planlanan saldırılar da yer aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Bu arada, İstanbul TEM polisi, Gazi Kent Ormanı'nda önceki gece bazı adreslere baskın yaptı. Patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine bölgede arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş halde bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Malzemelerin terör örgütü DHKP-C'ye ait olduğu belirlendi.

PKK'nın sığınakları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, Diyarbakır'ın Lice bölges ile Dicle kırsalına düzenlediği hava harekatlarında PKK'ya darbe vurdu. PKK'lı teröristlerin barınma ve kış üslenme alanı ile doçka mevzisi olarak kullandığı 8 hedef imha edildi.