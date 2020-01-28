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PKK’LI TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA BÜYÜK ŞOK!

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PKK’LI TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA BÜYÜK ŞOK!
İki ay önce yol kontrolünde yakalanan 500 bin TL ödüllü PKK’lı kadın teröristin, Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı’nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı.

PKK'nın üst düzey sorumlu isimlerinden ve 500 bin lira ödülle Gri Liste'de aranan kadın terörist Semra Tuncer, iki ay önce Lice'den İstanbul'a gelirken, Diyarbakır girişinde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. "Nirvana" kod adlı teröristin yakalanmasına ilişkin, gizlilik kararı kaldırılan dosyada ilginç detaylar yer aldı. Buna göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre; Terörist Tuncer, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı ise Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını, rica üzerine araç boş gitmesin diye Tuncer'i de aracına aldığını ve onun PKK'lı terörist olduğunu bilmediğini iddia ederek, kullanıldığını söyledi.

Uzman Çavuş ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl hapis istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

PKK’lı teröristin yakalandığı operasyonda büyük şok
 
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