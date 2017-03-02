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PKK'lı terörist 'Soro' Salih öldürüldü

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PKK'lı terörist 'Soro' Salih öldürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde özel kuvvetler sorumlusu ve bombacısı "Soro" kod adlı Salih Kaplan olduğu belirlendi.

 Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 22 Şubat'ta başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

Asker ve polisin katılımıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri bugün teröristlerin saklandığı bir eve girdi. Evde bulunan biri kadın, iki terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist de öldürüldü.

Terör örgütü PKK'nın sözde eyalet sorumlularından olduğu belirlenen teröristlerden birinin kimliği de tespit edildi. Teröristin, PKK'nın özel kuvvetler sorumlusu ve bombacısı "Soro" kod adlı Salih Kaplan olduğu belirlendi. Kaplan'ın. 1,5 milyon TL ödüllü "Mavi Liste"de arandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da, 2008 yılında, biri teknisyen, 5 polisin şehit olduğu, 25 polisin de yaralandığı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelini taşıyan servis otobüsüne yapılan saldırının faillerinden olan Kaplan hakkında 30 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Kaplan'ın ayrıca, 2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin, 2010'da İstanbul Halkalı'da 4'ü asker 5 kişinin, 2016 yılında Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2'si kadın polis, 5 kişinin şehit olduğu, 51 kişinin de yaralandığı saldırıların faillerinden olduğu öğrenildi.

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