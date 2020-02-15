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PKK’LI TERÖRİST HDP MİLLETVEKİLİ’NİN EVİNDEN ÇIKTI

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PKK’LI TERÖRİST HDP MİLLETVEKİLİ’NİN EVİNDEN ÇIKTI
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist gözaltına alındı.

üvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

HDP'Lİ VEKİL EVİNDE SAKLADI, ARACINDA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'nin HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

 

 

 

Fiziki takip için HDP Milletvekili Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile Sarısaç'ın bindiği otomobili takibe aldı.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı yolda durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç

MOBESE KAMERALARI KAYDETTİ

Terörist Y.D'nin HDP'li Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

medyafaresi

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