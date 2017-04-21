PKK Şırnak'ta saldırdı!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup PKK'lı terörist Şenyuva üs bölgesine saldırı düzenledi. Gelen son dakika haberlerine göre hain saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen saldırıda biri üsteğmen 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ediyor.

Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı.

Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili bilgilendirme notu yaptı. Açıklama şöyle: "21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak/Uludere/Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."