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PKK, İŞTE BÖYLE MİLİTAN TOPLUYOR!

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PKK, İŞTE BÖYLE MİLİTAN TOPLUYOR!
Çocuklarının HDP’lilerce dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’ndaki eylemi sürerken, terör örgütü PKK’nın çocukları hangi yöntemlerle dağa çıkardığı ortaya çıktı.


Sacitaslan.com'un haberine göre; bölge şartlarına göre yüksek miktarda para verip uyuşturucuya alıştırılan gençler; zenginlik, rahat yaşam vaadi gibi yalanlarla kandırılıyor.
AVRUPA'DA İŞ YALANI!
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre çocuklar; tehdit, şantaj, kaçırma gibi yöntemlerle dağa çıkarılıyor. Futbol, folklor, sanat, müzik kulüpleri ve STK çalışmaları adı altında çocukları kandıran örgüt ayrıca, HDP’nin gençlik teşkilatlarının sosyalleşme etkinlikleri aracılığıyla (miting, gençlik kongreleri, konferanslar, nevruz kutlamaları, piknik etkinlikleri) çocukları kandırıyor. Örgütte güzel kadınların varlığı ve dağda piknik-şenlik yapılacak söylemleri de kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Örgütün ikna sürecinde kullandığı yöntemler de dikkati çekiyor. Bölge şartlarına göre yüksek miktarda para verip uyuşturucuya alıştırılan çocuklar, zenginlik ve rahat yaşam vaadi ile kandırılıyor.
Örgüt, aralarına katılan çocukların, ailelerine çok miktarda her ay düzenli olarak para gönderileceğini ve Avrupa’da iş imkanı yaratılacağı vaadinde bulunuyor. Terör örgütü, gençlerin ergenlik sürecinden faydalanıyor. Ergenlik çağında ve kimlik arayaşındakilere yiğitlik, mertlik ve fedakarlık söylemleri kullanılarak dağa çıkarılmak için ikna ediliyor. Örgütün, ailevi ya da psikolojik sorunları olan gençleri daha kolay kandırdığı da istihbarat raporlarına yansıyor. Örgüt mensupları, ailelerinin kendilerini bir daha göremeyecekleri tehdidini eksik etmiyor. Güvenlik kaynakları, “Örgüte katılmaya ikna olan gençler resmi kurumlarla bağlantılı olan şahıslarla değil, onların yönlendirdikleri legal faaliyetlerde yer almayan örgüt kuryeleri, işbirlikçileri ve kaçakçılarla kırsal kadrolara aktarılmaktadır” diyor.

 

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