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Piyasalarda Facebook Düşüşü

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Piyasalarda Facebook Düşüşü
Küresel piyasalar ABD Borsalarında Facebook’taki veri skandalının ardından teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı olarak kayıplar yaşıyor.

ABD’de teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3’e yakın düşerken, Asya’da da borsalar Wall Street’teki rehavetin etkisiyle düşüşte.

Bank of America Merrill Lynch’in Facebook hisseleri için beş gün içinde ikinci kez hedef fiyatı düşürmesinin ardından Facebook hisseleri yüzde 4.9 düştü. Nasdaq yüzde 2.93 kayıpla 7,008.81 puandan kapandı.

Dow Jones neredeyse 300 puan düştü ve önceki güne göre yüzde 1.42 düşüşle 23,857 düzeyinden kapanırken, S&P 500 yüzde 1.73 düşüşle 2,612.62’den kapandı.

Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ziyaret ettiği ve nükleer silahsızlanma konusunda anlaşıldığı haberlerine rağmen Asya Borsaları da Wall Street’teki teknoloji hisselerinin düşüşlerinden etkilendi.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI yüzde 1.40 düştü.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.29 düşüşle 3,125.92 puana gerilerken, HSI yüzde 1.71 düşüşle 30,263.15 düzeyine geriledi. Dün yüzde 2.65 artışla artışla kapanan Nikkei yüzde 1.35 düştü ve 21,031.31 puana geriledi. KOSPI ise yüzde 1.5 düşüşle 2,415.29 düzeyine geriledi.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi, güvenli liman yen karşısında geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.32 artışla 105.67 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.05’lik bir artışla 89.415 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi verisinin gerilemesi, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Finlandiya Mekez Bankası Başkanı Erkki Liikanen’in varlık alım programının devam edebileceğine dair açıklamaları ve doların değer kazanmasına bağlı olarak tekrar 1.24 bandının altına düştü ve düne göre yüzde 0.06’lık düşüşle 1.2394 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından dünü yatay seyirle kapattı ve 2.788 düzeyindeydi.

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