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Pixee Fox hayranlarını korkuttu!

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Pixee Fox hayranlarını korkuttu!
Plastik cerrahi bağımlısı Pixee Fox, son yaptırdığı prosedürle hayranlarını endişelendirdi.

Plastik cerrahi bağımlısı Pixee Fox, son yaptırdığı prosedürle hayranlarını endişelendirdi. Fox, çift çene görüntüsünden kurtulmak için çene altına enjeksiyon yaptırdığını açıkladı ve bir fotoğraf paylaştı.

Pixee Fox, her ne kadar yaptırdığı işlemin sonuçlarından memnun kalsa da, Fox'un takipçileri, genç kadının plastik cerrahi bağımlılığının artık kontrolden çıktığını ve bundan dolayı endişe duyduklarını, buna artık bir son vermesi gerektiğini söylediler.

Plastik cerrahi bağımlısı Pixee Fox, son yaptırdığı prosedürle hayranlarını endişelendirdi. Daily Star'da yer alan habere göre; yaptırdığı operasyonlarla adından sıkça bahsettiren 27 yaşındaki Pixee Fox, "En büyük hayalim bir çizgi film karakterine dönüşmek" demişti. Tek amacı da çizgi film karakteri olan Jessica Rabbit'e benzemek... 

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