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Piton yılanının içinden insan çıktı.

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Piton yılanının içinden insan çıktı.
Endonezya’da görenleri dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Bir süredir kayıp olan 25 yaşındaki Akbar Salubiro isimli adam dev bir piton yılanının içinde bulundu.

Endonezya’da palmiye yağı yapmak için çalışan 25 yaşındaki Akbar Salubiro bir gün eve dönmedi. Ortadan kaybolan arkadaşlarını arayan bir grup, genç adamın evinin arkasındaki bahçelerde bir piton yılanı gördü.

 Piton yılanının içini büyük bir bıçakla yaran kalabalık, yılanın içinde 25 yaşındaki genç adamı buldu. 7 metre uzunluğundaki devasa yaratığın içinden çıkan  Akbar’ı gören insanların çığlık çığlığa kaldığı belirtiliyor. Genç adamın cesedinin üzerinde elbise ve botları hala duruyordu.

Akbar Salubiro bulunduğu sırada tabii ki çoktan hayatını kaybetmişti. Pitonların kurbanlarını bütün olarak yutmadan önce boğarak öldürdükleri biliniyor. 

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