Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Sürücü Ali K. (43) ile oğlu Ömer K. (19), taşıdıkları tahta kasalarda su arıtma pompası ve piston olduğunu söyledi ancak narkotik köpeği tepki verdi. Ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Ağır çelik pistonları atölye getirip, torna makinesiyle açan ekipler, pistonlara gizlenmiş 633 bin 560 captagon uyuşturucu hapı buldu. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan ve değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilen haplar, çuvallarla taşındı. Polis, baba- oğlu gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.
- BIST 117.632
- Altın 159,986
- Dolar 3,8045
- Euro 4,6404
- İstanbul 3 °C
- Ankara -1 °C
- "İnsanları İcraya Sürüklemeyin"
- Putin'den Tehdit Gibi İlan!
- Yasaklar Yeniden Ortaya Çıktı
- "Darbeci Medya Hesap Verecek"
- AKP'de Güç Savaşı
- Deniz'in Çakır Keyfi
- Özge'nin Pişti Gecesi
- TSK Bu fotoğrafla Açıkladı!
- Atılacak Adım Belli Oldu
- Arabasına Bıraktığı 565 Bin TL'si Çalındı
- AKOM'dan Kar Açıklaması!
- "Tecavüz vakalarında hemfikiriz"
- Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
- Usta Oyuncudan Sevindirici Haber
- Beyaza Büründü
Pistonlardan 633 bin captagon hap çıktı
Adana'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonetin kasasında bulunan çelik pistonlara narkotik köpeği tepki verdi. Ekipler aracı yakındaki sanayiye götürdü, torna makinesiyle açtırdı. Saatlerce süren çalışma sonucu, pistonların içine gizlenmiş 633 bin 5
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yasaklar Yeniden Ortaya ÇıktıTRT’de aralarında ünlü sanatçıların da seslendirdiği 208 şarkı çeşitli gerekçelerle yasaklandı.
AKP'de Güç Savaşıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaşanan istifa krizi, AKP içinde uzun süredir yaşanan ‘ekipleşme’nin patlak vermesi olarak değerlendiriliyor.
Arabasına Bıraktığı 565 Bin TL'si ÇalındıMuğla'nın Bodrum ilçesine ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte İzmir'den gelen Murat Özboyacı'nın iddiaya göre 565 bin TL'si yemek için ayrıldıkları sırada arabasından çalındı.
AKOM'dan Kar Açıklaması!İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.
Aynı Aileden 4 Kişi ÖldüErzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
- 16:52 - "İnsanları İcraya Sürüklemeyin"
- 15:03 - Putin'den Tehdit Gibi İlan!
- 15:02 - Yasaklar Yeniden Ortaya Çıktı
- 14:57 - "Darbeci Medya Hesap Verecek"
- 14:53 - AKP'de Güç Savaşı
- 12:06 - Deniz'in Çakır Keyfi
- 11:49 - Özge'nin Pişti Gecesi
- 11:46 - TSK Bu fotoğrafla Açıkladı!
- 11:35 - Atılacak Adım Belli Oldu
- 11:34 - Arabasına Bıraktığı 565 Bin TL'si Çalındı
- 11:33 - AKOM'dan Kar Açıklaması!
- 11:31 - "Tecavüz vakalarında hemfikiriz"
- 11:31 - Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
- 11:30 - Usta Oyuncudan Sevindirici Haber
- 11:16 - Beyaza Büründü
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim