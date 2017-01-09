Pique'den maç sonu Başkan'a hareket!

Gerard Pique Barcelona'nın Villerreal'le 1-1 berabere kaldığı maçın hemen sonrasında La Liga Başkanı Xavier Tebas'a öyle bir hareket yaptı ki...

Villarreal karşılaşmasını yöneten Ignacio Iglesias Villanueva'nın Barcelona lehine iki penaltıyı es geçti. Messi'nin son dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtaran Barcelona'da deneyimli futbolcu Pique maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere doğru verdiği tepkiyle dikkat çekti. Tepkiyi gösterdiği kişi ise La Liga Başkanı Xavier Tebas'tan başkası değildi. Pique, Tebas'a bağırarak 'Gördün mü? Evet, sana diyorum gördün mü!' ifadelerini kullandı.

Maç sonrası mikrofonlara konuşan Pique, ‘Bruno iki kez elle oynadı. Hakemler her hafta bana konuşmak için daha fazla gerekçe veriyorlar. Zaferi hak eden taraftık. Biz rulet değil futbol oynamak istiyoruz' dedi.

NELER OLDU?

-Maçın 73.dakikasında Bruno, Messi'nin şutunu eliyle engelledi. Hakem korner kararı verdi. -Bruno bir başka pozisyonda Denis Suarez'in topunu elle kesti. Hakem bu pozisyonda ise Villarreal lehine faul verdi. -Hafta için Kral Kupası'nda oynanan A.Bilbao karşılaşmasında da Barcelona'nın iki penaltısı verilmemişti.