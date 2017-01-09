  • BIST 77.240
  • Altın 141,392
  • Dolar 3,7237
  • Euro 3,9205
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

Pique'den maç sonu Başkan'a hareket!

»
Pique'den maç sonu Başkan'a hareket!
Gerard Pique Barcelona'nın Villerreal'le 1-1 berabere kaldığı maçın hemen sonrasında La Liga Başkanı Xavier Tebas'a öyle bir hareket yaptı ki...

Villarreal karşılaşmasını yöneten Ignacio Iglesias Villanueva'nın Barcelona lehine iki penaltıyı es geçti. Messi'nin son dakikada attığı frikik golüyle 1 puanı kurtaran Barcelona'da deneyimli futbolcu Pique maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere doğru verdiği tepkiyle dikkat çekti. Tepkiyi gösterdiği kişi ise La Liga Başkanı Xavier Tebas'tan başkası değildi. Pique, Tebas'a bağırarak 'Gördün mü? Evet, sana diyorum gördün mü!' ifadelerini kullandı. 

Maç sonrası mikrofonlara konuşan Pique, ‘Bruno iki kez elle oynadı. Hakemler her hafta bana konuşmak için daha fazla gerekçe veriyorlar. Zaferi hak eden taraftık. Biz rulet değil futbol oynamak istiyoruz' dedi.

587368fac03c0e13c85348be.png

NELER OLDU? 

-Maçın 73.dakikasında Bruno, Messi'nin şutunu eliyle engelledi. Hakem korner kararı verdi. -Bruno bir başka pozisyonda Denis Suarez'in topunu elle kesti. Hakem bu pozisyonda ise Villarreal lehine faul verdi. -Hafta için Kral Kupası'nda oynanan A.Bilbao karşılaşmasında da Barcelona'nın iki penaltısı verilmemişti. 

587368cac03c0e13c85348b5.jpg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'den kötü haber!09 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • Aslanlarda transfer heyecanı!09 Ocak 2017 Pazartesi 15:50
  • YILDIZLAR ŞEHİTLER İÇİN OYNADI!23 Aralık 2016 Cuma 02:43
  • Ronaldo çılgına döndü!23 Aralık 2016 Cuma 02:31
  • Gökhan Gönül: 'Hocam o maç bu maç!..'04 Aralık 2016 Pazar 15:00
  • Terim'den cinsel istismar raporu30 Kasım 2016 Çarşamba 11:51
  • Gökhan Gönül'e ihraç şoku!29 Kasım 2016 Salı 16:02
  • Galatasaray'da Brahimi bombası!29 Kasım 2016 Salı 16:00
  • John Stones'un sevgilisini aldattığı ortaya çıktı29 Kasım 2016 Salı 15:58
  • 'Kadıköy'de tribüne çağrılırsam...'29 Kasım 2016 Salı 15:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim