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SON DAKİKAPınar Gültekin'in annesinden flaş iddia! Kameralara baktım...

Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia! Kameralara baktım...

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Pınar Gültekin'in annesinden flaş iddia! Kameralara baktım...
Gelen son dakika haberine göre; Pınar’ın katline 75 yaşındaki Melek Set’in farkında olmadan şahitlik ettiği ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre, katil Avcı varildeki cesedi yakarken komşu Melek Teyze, “Her yeri yakacaksın” diye çıkıştı. Melek Set o anla

Pınar'ın acılı annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış” dedi. Özellikle katilin, genç kızın bedenini yaktığı varili nasıl taşıdığı araştırılıyor. Katile birisinin yardımcı olup olmadığı hâlâ soru işareti.

Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tutuklanan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar’ın cesedini varile koyup yakmaya çalıştığı sırada ‘Melek Teyze’ diye bahsettiği bağ evi komşusunun dumandan rahatsız olup kendisini uyardığını anlatmıştı. Şahit sıfatıyla ifade veren 75 yaşındaki Melek Set, o akşam gördüklerini polise anlattı. Olaylar şöyle gelişti:    

Cani Cemal Metin Avcı, cesedi önce evde yakmaya çalıştı. Banyoya götürdüğü varile attığı odunlar yanmayınca benzin alıp geldi. Varili de bahçeye çıkarıp ateşi yaktı.

 

Bu sırada yandaki bağ evinden komşusu, ‘Melek Teyze’ dediği 75 yaşındaki Melek Set dumanı ve ateşi fark ederek o tarafa doğru geldi, 10-15 metre yaklaştı. Varil yanarken Cemal Metin Avcı başında, ayakta bekliyordu.

 

Saat 20.00 civarıydı. Melek Set, “Cemal bu saatte ne yakıyorsun oğlum?” diye sordu. Cemal Metin de “Boş bira kasalarını yakıyorum” dedi. Melek Set, “Oğlum, plastik bu mevsimde, bu saatte yakılmaz. Allah göstermesin, ateş sıçrar, herkesi yakarsın. Bunları sabahtan yak” diye uyardı.

 

Metin Cemal ise “Bana bir şey olmaz” diyerek yakmaya devam etti. Melek Set de kendi bahçesine geri döndü. Melek Set, fail Avcı’nın o andaki tavırlarını polise “Panik hali yoktu. Sakin ve soğukkanlıydı. Etrafta başka kimseyi de görmedim” sözleriyle anlattı.

 

Cemal Metin Avcı ifadesinde “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti. Kızının cenazesinde konuşan annesi Şefika Gültekin ise “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı.” diye konuşmuştu.

 

Avcı’nın herhangi birinden özellikle varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı.

 

Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı, tek başına bir bölüme konuldu. Herhangi bir saldırı girişimine karşı da tedbirler alındı.

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