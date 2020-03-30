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Pınar Deniz'in Anneannesi Covid-19'a Yenik Düştü

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Pınar Deniz'in Anneannesi Covid-19'a Yenik Düştü
Pınar Deniz, 10 gün önce anneannesinin corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. 26 yaşındaki oyuncunun anneannesi hayatını kaybetti.

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde anneannesi, annesi ve teyzesinin corona virüs şüphesiyle karantinada olduğunu duyurmuştu.

 

Gözyaşları içinde video paylaşan oyuncu, "Hayatımda bu kadar sıkıştığım bir dönemi hatırlamıyorum. Hepsi ayrı odada ve panik halinde... Onların elinden tutamamak, hastalıktan daha korkunç değil mi?” demişti.

 

26 yaşındaki oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin ölüm haberini aldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz'in anneannesi, corona virüs nedeniyle vefat etti.

 

 

 

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