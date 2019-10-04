PINAR ALTUĞ’DAN KIRAÇ'A ‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’ SİTEMİ!

Pınar Altuğ, Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kıraç geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." diyerek sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ünlü isimlerden de bu sözlere gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu isimlerden birisi de Pınar Altuğ oldu. Altuğ, görüntülendiği alışveriş merkezinde basın muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti. Şarkıcı Kıraç'ın kadınlar hakkındaki sözlerine ise "Allah akıl fikir versin." yorumunda bulundu.