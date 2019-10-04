Kıraç geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." diyerek sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ünlü isimlerden de bu sözlere gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu isimlerden birisi de Pınar Altuğ oldu. Altuğ, görüntülendiği alışveriş merkezinde basın muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti. Şarkıcı Kıraç'ın kadınlar hakkındaki sözlerine ise "Allah akıl fikir versin." yorumunda bulundu.
- BIST 102.989
- Altın 276,643
- Dolar 5,6953
- Euro 6,2465
- İstanbul 22 °C
- Ankara 17 °C
- ÖZCAN DENİZ VİLLAYI ESKİ EŞİNE BIRAKIP TAŞINDI, KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!
- ABD RUSYA'YA NASIL KAZIK ATTI?
- TÜRKİYE SURİYE’DE ÜNİVERSİTE KURUYOR!
- KILIÇDAROĞLU HESKES GİBİ SIRADA BEKLEDİ!
- PINAR ALTUĞ’DAN KIRAÇ'A ‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’ SİTEMİ!
- NESLİHAN ATAGÜL'E ZEYNA BENZETMESİ!
- TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU!
- HINCAL ULUÇ'A, SABAH'TAN SANSÜR UYGULANDI!
- MELİH GÖKÇEK, YİNE DAVALIK OLDU!
- ERDOĞAN'IN AVUKATI, EMEKLİ AMİRALDEN ŞİKAYETÇİ OLDU!
- BERAT ALBAYRAK, EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ!
- İSTANBUL'DA OKULLAR NE KADAR GÜVENLİ?
- ÜNLÜ SUNUCULARDAN ALTIN KELEBEK RESTİ!
- HADİSE, YENİ PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
- İKİNCİ KEZ ANNE OLMAK İSTİYOR!
PINAR ALTUĞ’DAN KIRAÇ'A ‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’ SİTEMİ!
Pınar Altuğ, Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Etiketler: Pınar Altuğ, Kıraç, Polemik, Kadın;
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÖZCAN DENİZ VİLLAYI ESKİ EŞİNE BIRAKIP TAŞINDI, KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile sonunda evini ayırdı.
ABD RUSYA'YA NASIL KAZIK ATTI?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle krize neden olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’yla (INF) ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, ABD'nin yasaklı füzeyi test ederek bu anlaşmayı çok önce ihlal ettiğini itiraf etmiş olduğunu sö
TÜRKİYE SURİYE’DE ÜNİVERSİTE KURUYOR!Üniversitelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla büyük yapısal değişikliğe gidildi. Türkiye, Suriye’de aralarında eğitim de olan 3 yeni fakülte açacak. Mezunlar, Türkiye’de istihdam edilecek.
KILIÇDAROĞLU HESKES GİBİ SIRADA BEKLEDİ!Kılıçdaroğlu heskes gibi sırada bekledi vatandaşlar telefonlarına sarıldı!
PINAR ALTUĞ’DAN KIRAÇ'A ‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’ SİTEMİ!Pınar Altuğ, Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.
VİDEO GALERİ
- 10:16 - ÖZCAN DENİZ VİLLAYI ESKİ EŞİNE BIRAKIP TAŞINDI, KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!
- 09:53 - ABD RUSYA'YA NASIL KAZIK ATTI?
- 09:34 - TÜRKİYE SURİYE’DE ÜNİVERSİTE KURUYOR!
- 09:14 - KILIÇDAROĞLU HESKES GİBİ SIRADA BEKLEDİ!
- 09:01 - PINAR ALTUĞ’DAN KIRAÇ'A ‘ALLAH AKIL FİKİR VERSİN’ SİTEMİ!
- 08:44 - NESLİHAN ATAGÜL'E ZEYNA BENZETMESİ!
- 08:02 - TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU!
- 19:49 - HINCAL ULUÇ'A, SABAH'TAN SANSÜR UYGULANDI!
- 19:43 - MELİH GÖKÇEK, YİNE DAVALIK OLDU!
- 19:35 - ERDOĞAN'IN AVUKATI, EMEKLİ AMİRALDEN ŞİKAYETÇİ OLDU!
- 19:12 - BERAT ALBAYRAK, EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ!
- 19:02 - İSTANBUL'DA OKULLAR NE KADAR GÜVENLİ?
- 18:41 - ÜNLÜ SUNUCULARDAN ALTIN KELEBEK RESTİ!
- 18:33 - HADİSE, YENİ PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
- 17:45 - İKİNCİ KEZ ANNE OLMAK İSTİYOR!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim