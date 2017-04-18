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Piknik yolunda can pazarı

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Piknik yolunda can pazarı
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde pikniğe giden aile fertlerinin içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Yola savrulan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.

İZMİR, (DHA)

İzmir'in Bozyaka semtinde oturan Özay Özdemir, yanına eşi Emine Özdemir, kızı Duygu Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir'i de alarak, Menemen İlçesi'ndeki yakınları ile buluşup, piknik yapmak üzere yönetimindeki 10 ZT 488 plakalı otomobille yola çıktı. Altınyol Bayraklı girişinde bulunan kavşağa hızlı girdiği belirtilen Özay Özdemir, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili ile yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Otomobil ters yöne dönüp durdu. Ön tarafı büyük hasar gören ve hava yastığı açılan araçta bulunan Emine Özdemir ile kızı Duygu Özdemir yaralanırken, sürücü Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkartılan anne ve kızı, ambulans gelene kadar yol kenarında yere yatırılıp bekletildi. Yiğit Özdemir, annesi ve ablasının yüzüne güneş gelmemesi için montuyla gölge yaptı. Anne ve kızı, olay yerine gelen ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne  kaldırılıp tedaviye alındı.

 

Özay Özdemir, kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını belirtirken, "Pikniğe gitmek için yola çıktık. Viraja girerken, beton bariyere çarptım. Ardından otomobil tekrar yola girdi. Nasıl olduğunu bir türlü anlayamadım. Allahtan kimseye fazla bir şey olmadı. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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