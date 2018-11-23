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PİAR anket sonucuna göre İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

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PİAR anket sonucuna göre İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor?
PİAR Araştırma Şirketi, Kasım ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre İstanbul'da AK Parti ciddi oranda oy kaybediyor.

Araştırmaya göre İstanbul'da AK Parti ciddi oranda oy kaybederken muhalafetin oyu Cumhur İttifakı'nın önünde. "Adaya bağlı kararsızlar" yüzde 19 ile 3. sırada.

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorularının yöneltildiği ankette AK Parti, yüzde 32.8 ile birinci parti. Hemen ardından gelen CHP'de oran yüzde 32.6. HDP yüzde 5 iken MHP yüzde 4.5, İyi Parti ise yüzde 3.1 oy alıyor.

İZMİR

Olası bir genel seçimde İzmir'de de AK Parti-MHP toplamı yüzde 1,5 oranında oy kaybediyor.

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