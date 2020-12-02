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Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı İngiltere'de onaylandı

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Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı İngiltere'de onaylandı
İngiltere hükümeti, salgına karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onaylandı.

İngiltere, Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

İngiltere böylelikle yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu.

İLERLEYEN GÜNLERDE UYGULANACAK

Aşının gelecek haftadan itibaren yüksek öncelikli gurupların aşılanmasına başlanması bekleniyor.

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliğii Ajansı (MHRA)tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak." denildi.

YÜZDE 95 ETKİ

İngiltere daha önce aşıdan 40 milyon doz satın almak üzere ön anlaşma yapmıştı.

Virüse karşı yüzde 95 etkili Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.

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