PFDK CEZA YAĞDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da içinde bulunduğu 9 Süper Lig kulübüne çeşitli cezalar verdi

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.05.2019 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208, GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 123, 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 290.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420, 421 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.05.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KALE ARKASI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 05.05.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü hakkında, 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün, 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GİRESUNSPOR Kulübü'nün, 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DAĞ B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün, 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı MURAT SANCAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 175 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 04.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve 3 PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - GÜMÜHANESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- MANİSASPOR Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setini eşgüdüm toplantısında ve müsabaka saatinde hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MERT ÇAPAR'ın, 04.05.2019 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş.'nin, 04.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKPOR A.Ş. - KOZAN BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- GEBZESPOR Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde nda oynanan ERBAASPOR - GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün, 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu ÖZGÜR ORTAÇ'ın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN KÖZİĞ'in, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu MELİH MERCAN'ın, 05.05.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN'ün, 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ERGÜN FETTAHOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,