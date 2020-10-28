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Peyami Safa'nın Atatürk'e övgüsünü abartı saydılar

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Peyami Safa'nın Atatürk'e övgüsünü abartı saydılar
Yedinci sınıflarda okutulan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe ders kitabında, abartma sanatına örnek olarak, ünlü edebiyatçı Peyami Safa’nın Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra kaleme aldığı ‘Atatürk'ümüz’ başlıklı yazısı gösterildi.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre yedinci sınıflarda okutulan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe ders kitabında, abartma sanatına örnek olarak, ünlü edebiyatçı Peyami Safa’nın Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra kaleme aldığı "Atatürk'ümüz" başlıklı yazısı gösterildi.

Öğrencilere yazıdan bir paragraf verilerek, "Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri ‘Atatürkümüz' metninden bularak yazınız" denildi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Safa'nın Atatürk'ün yokluğunu ağıt şeklinde ifade ettiğini söyledi.

"Zihin altına mesaj vermeye çalışıyorlar"

Ders kitabını hazırlayanların art niyetli olduğunu savunan Balık, şunları ifade etti: "Ders kitabındaki metinleri hazırlayanlar art niyetli bakışla hareket ediyor. Bilhassa son zamanlarda gerçek amaçlarını gizleyerek, cümle içinde zihin altına mesaj vermeye çalışıyorlar. ‘Bunların hepsi abartılı, ne gerek var buna' gibi mesaj veriyorlar. Atatürk sevgisi abartı değildir. Peyami Safa da hislerini yazmıştır."


Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ders kitabı komisyonlarının iktidar yanlısı Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenlerden oluştuğunu anlatan Balık, şöyle devam etti: "Onların kindar ve dindar gençlik yetiştirme hedeflerine ulaşabilmek işin Atatürk'ü zihinlerde sıradanlaştırma düşüncesi burada da hakim."

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