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Pes Doğrusu

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Pes Doğrusu
"Hıçkırık" dizisinde rol alan Sibel Aytan'ın 4 aydır Furkan Andıç'la aşk yaşadığı, gazetelerde Furkan Andıç'ın Dilan Çiçek Deniz'le birlikte olduğunu öğrenince aldatıldığını anladığı iddia edildi.

"Meryem" dizisinde rol alan Furkan Andıç ile "Çukur" dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'in aşk yaşadığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

Birlikte olduklarını doğrulayan çift, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz daha çok yeni. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Şu an için çok da mutluyuz. Her şey kısmet. Zamanı gelince ‘Evet’ de diyebiliriz" diyerek cevap vermişti. 

Star TV'de yayınlanan magazin programında ise bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Konuşulana göre Furkan Andıç, "Hıçkırık" dizisinde rol alan Sibel Aytan ile 4 aydır aşk yaşıyordu.

Fakat Sibel Aytan, Furkan Andıç'a ulaşamamaya başladı. Telefonlara cevap vermeyen Andıç, Aytan'ın mesajlarına da dönmedi. Sibel Aytan önce Furkan Andıç'ın bu tavrına bir anlam veremedi. 

Sonra ise gazetelerde Furkan Andıç'ın bir gecce kulübünde tanıştığı Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri okuyunca aldatıldığını anladı. 

 

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