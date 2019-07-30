  • BIST 102.686
  • Altın 255,161
  • Dolar 5,5548
  • Euro 6,1916
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

PES DEDİRTTİ!

»
PES DEDİRTTİ!
Dünyanın en ünlü modelleri arasında yer alan 46 yaşındaki Heidi Klum, kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti.

Şimdilerde sürpriz evliliği yüzünden gerçekleştiremediği düğünü için hazırlıklar yapan Heidi Klum, sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Üstsüz güneşlenirken çektiği bir selfieyi takipçilerine ulaştıran ve yanında da düğün hazırlıklarıyla ilgili bir listenin görüntüsünü paylaşan 46 yaşındaki Klum, instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ‘Düğün hazırlıkları Heidi’yi delirtti’ şeklinde yorumlar almasına neden oldu.

YIRTIK ETEK DANSI!

Üzerindeki eteğin kalça kısmı yırtılan Heidi Klum o anların videsonu hesabından paylaştı ve bu durumu gizlemek yerine sergilediği bir dansla çok daha fazla ortaya çıkarmayı tercih etti. Heidi’nin ‘yırtık etek’ dansı saatler içerisinde 2 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!30 Temmuz 2019 Salı 17:02
  • GÜNLÜK APARTLARA FUHUŞ OPERASYONU!30 Temmuz 2019 Salı 15:46
  • METROBÜS SAPIĞI YAKALANDI!30 Temmuz 2019 Salı 15:40
  • PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!30 Temmuz 2019 Salı 15:37
  • BAVULUN İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU30 Temmuz 2019 Salı 15:32
  • PES DEDİRTTİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  • "MODELLERDEN NEFRET EDİYORUM"30 Temmuz 2019 Salı 15:21
  • ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!30 Temmuz 2019 Salı 15:16
  • İFADESİ ORTAYA ÇIKTI30 Temmuz 2019 Salı 14:47
  • FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!30 Temmuz 2019 Salı 14:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim