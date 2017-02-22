Perinçek'e darbe suçlaması!

Ethem Sancak'ın gazetesinden Perinçek'e "yeni darbe" suçlaması

Ethem Sancak'ın gazetesinden Perinçek'e "yeni darbe" suçlaması

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Yakup Köse, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” sözünü hatırlatıp “darbe” uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star gazetesinde, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” sözü hatırlatılıp “darbe” uyarısı yapıldı.

Star gazetesi yazarı Yakup Köse, “Yeni 28 Şubat geliyor” başlıklı yazısında, “Fal bakmadım! Gaibden haber vermiyorum!” diyerek “Korku salmak, sizleri panikletmek için de yazmıyorum; ‘Ben demiştim’ demek için de… Derinlerden gelen sesler duyulmaya başladı!” ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek’in “Mart’ta Türkiye alev alev olacak” sözünü hatırlatıp “Niyetleri aşikâr oldu!” diyen Yakup Köse, şunları yazdı:

“ERGENEKONCULAR’IN, BALYOZCULAR’IN FİKİRDAŞLARI!”

“Başkanlık sistemi gelirse Türkiye kan gölüne döner’ diye tehdit edenler Mart kedisi gibi şafak sayıyor!

Bu sefer, 28 Şubat’ta gündüz vakti veya 15 Temmuz akşamı misafirlikten dönüşte olduğu gibi tank yürütmeyi planlamıyorlar. Eski usûl, halk uyandığında her şeyi bitirmiş olma niyetindeler.

Kimler mi?

Hani şu ‘FETÖ mağduru’ diye salınan, üzerine de para ödenen Ergenekoncular’ın, Balyozcular’ın fikirdaşları!”

“MART AYINI SADECE KEDİLER DÖRT GÖZLE BEKLEMİYOR!..”

Yakup Köse, “Yaparlar mı yapamazlar mı, bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum, niyet var, niyeti eyleme dönüştürmeye yönelik hazırlık var” iddiasını ortaya attı.

“Defaatle yazdım. ‘Başkanlık sistemi gelirse ülke kan gölüne döner’ tehdidinde bulunanlara hiçbir şey yapamıyorsanız bâri bilgisine başvurmak için misafir edin diye… Lâkin bunu yapması gerekenlerde yaprak kımıldamıyor ama diğer cenah postalları boyamaya başladı!” diyen Köse, yazısını şöyle sonlandırdı:

“Müslüman Anadolu Halkı olarak ‘Bir şey olmaz’ gafletine ve korku, panik ve endişeye düşmeden gerekli tedbirleri almalıyız. Çatıları erken elden geçirmek gerek, çünkü Mart ayını sadece kediler dört gözle beklemiyor!..”