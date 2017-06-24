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Perihan Savaş: "İbrahim Tatlıses'i Allah affetsin"

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Perihan Savaş: "İbrahim Tatlıses'i Allah affetsin"
Perihan Savaş konuk olduğu programda kendisinden kız çocuk sahibi olduğu İbrahim Tatlıses hakkında şok açıklamalarda bulundu.

 bir tv programına konuk olan Türk sinemasının dev ismi Perihan Savaş uzun süre konuşulacak açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'le 6 yıl süren fırtınalı bir birliktelik yaşayan Perihan savaş 38 yıl sonra olay açıklamalar yaptı. "Hiçbir şey ifade etmiyor benim için artık. Ben kimsenin paçasına tutunup eteğine tutunup bir yere gelmedim ben Perihan Savaş'tım” dedi.

‘ÜZÜNTÜDEN KIZIMI DÜŞÜRÜYORDUM'

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'ye hamileyken kendisini aldattığını söyleyen Perihan Savaş ”İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım.4 aylıktı kızım kaybediyordum kızımı ben” dedi. İbrahim Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini söyleyen Perihan Savaş “Vururdu hep vururdu. Sadece bana değil herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok” ifadelerini kullandı.ssss.jpg

‘ADAM GİBİ ADAM YALNIZCA YILMAZ ZAFER’Dİ

Gördüğü şiddet ve aldatıldığı için İbrahim Tatlıses'ten ayrıldığını söyleyen Perihan Savaş "Hayatıma giren ‘Adam gibi adam' yalnızca Yılmaz Zafer'di" dedi.

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