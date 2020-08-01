Performans düşüklüğü" nedeniyle THY'den kovulmuştu.

Bir süre önce cesur pozları ile Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Zuhal Şengül, İstanbul’da çekilen yine bir birinden cesur ve marjinal fotoğrafları ile Amerika’da yayınlanan moda dergisi Xpressions Magazine ‘nin Temmuz sayısı kapağı oldu.

2009 yılında THY'de kabin görevlisi olarak işe başlayan Zuhal Şengül'ün 2014 yılında, performans düşüklüğü" sebep gösterilerek iş akdi feshedilmişti. Şengül THY'ye açtığı işe dönüş davasını kazandı

Spor akademisinde eğitim gören ve 17 yıldır yaptığı karatede kara kuşak sahibi olan Zuhal Şengül, Türk Hava Yolları’nda (THY) 2009 yılında kabin görevlisi olarak çalışmaya başladı. Şengül’ün 2014 yılında iş akdi “performans düşüklüğü” gerekçesiyle feshedildi. Kliplerde oynayan ve dergilere de fotomodellik yapan Şengül’ün “cesur pozlar verdiği için” iş akdinin feshedildiği şeklinde haberler çıktı.



İngiliz Mirror ve Daily Mail gibi medya kuruluşları, işten çıkarıldıktan sonra Şengül’ün fotoğraflarını yayımlanarak “Siz olsaydınız kovar mıydınız?” şeklinde haberler yaptı.

Şengül, 2015 yılında Türkiye’den ayrılarak ABD’ye yerleşti. Halen New York’ta fotomodellik ve pilates eğitmenliği yapan Şengül, kısa bir süre önce anne oldu.