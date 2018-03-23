Perde Arkasını Anlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar Kongresi öncesi halka hitap etti.

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Bağcılar, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Sizlerin bu kararlı yürüyüşü hiçbir zaman bize geri adım attırmayacaktır.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Bağcılar dimdik ayakta durdu. Bomba yağdıran uçaklara ve tanklara karşı ayakta durduk. Hamdolsun bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı. Bazıları ülkeyi terk etti bazıları da adaletin önünde hesap vererek hapis yattı. Ama bunlar bitmedi.

40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. "İnlerine gireceğiz" dedik ve inlerine girdik.

Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Değerli kardeşlerim onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı." dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA LİDERİ PUTİN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Dün evvelsi akşam Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk 2 gün önce Sayın Putin ile de konuştuk , dedik ki "Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitabının ardından kongrenin yapıldığı binaya girdi ve burada Bağcılar 6. Olağan Kongresi'ne katılan partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Sadece Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak değil, hükümet olarak da İstanbul'a çok büyük hizmetler getirdik. İstanbul'a 210 katrilyonluk yatırım yaptık.

- İstanbul'da ulaşımda yepyeni bir dönem başlattık. 3. Havalimanın yolcu kapasitesi yıllık 90 milyon olacak.

- Sağlıkta İstanbul'a 127 tesis kazandırdık. İstanbul'a dev şehir hastaneleri kazandırıyoruz.

- İstanbul'un su sıkıntısı giderildi. Eğitimde bu şehir başlı başına ayrı bir dünyadır.

- Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı olaylardan rahatsız olmuyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşı. Çatlasanız da patlasanız da Hak hakim olana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye siyasette ekeonomide diplomaside mesafe aldıkça bu tarz husumetler artarak sürecek.

- Biz dost edinmeye, düşmanları azaltmaya mecbururz. Buna çok çalışacağız, buna gayret edeceğiz

- Rakamı az önce aldım. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 731 oldu.