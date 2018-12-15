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Pepe siyah beyaz formaya veda ediyor

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Pepe siyah beyaz formaya veda ediyor
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pepe ile yollarını ayırıyor. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, geçtiğimiz sezon Real Madrid'ten transfer ettiği Portekizli futbolcu Pepe'nin anlaşmasını karşılıklı olarak feshetti.

35 yaşındaki futbolcunun arkadaşlarıyla vedalaştığı ve odasını boşalttığı öğrenildi. Yetenekli futbolcunun pazartesi günü sözleşme metnine imza atması ve birkaç gün içerisinde Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve 5 milyon Euro ücret alan Portekizli futbolcu, son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'ta bulunduğu 1.5 yıllık süreçte tam 7 gole imza attı.

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