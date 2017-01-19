People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı

Sinema, televizyon ve müzik dallarında en iyilerin onurlandırıldığı 43. People's Choice Ödülleri töreninde kırmızı halı şıklığı yaşandı.

Jennifer Lopez, Blake Lively ve Ruby Rose gecenin en şıkları olarak göze çarptı. Kırmızı halının kaybedenleri ise Kristen Bell, Gwen Stefani ve Jodie Sweetin oldu.