Jennifer Lopez, Blake Lively ve Ruby Rose gecenin en şıkları olarak göze çarptı. Kırmızı halının kaybedenleri ise Kristen Bell, Gwen Stefani ve Jodie Sweetin oldu.
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People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
Sinema, televizyon ve müzik dallarında en iyilerin onurlandırıldığı 43. People's Choice Ödülleri töreninde kırmızı halı şıklığı yaşandı.
Etiketler: Jennifer Lopez, Blake Lively, Ruby Rose, Kristen Bell, Gwen Stefani, Jodie Sweetin
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- 17:31 - Netflix beklentileri aştı
- 17:30 - Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- 17:22 - People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
- 17:19 - Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
- 17:16 - İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması
- 17:10 - Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu
- 02:43 - Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı
- 02:40 - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!
- 02:34 - Çin'de ikinci evliliklerini yapanlara düğün yasağı
- 02:26 - İlk önce polis bana ateş etti
- 02:19 - Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
- 02:12 - Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi
- 02:07 - Özal'ın başkanlık açıklamasında dikkat çeken detay
- 01:57 - Yıldırım Demirören'den önemli açıklamalar
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