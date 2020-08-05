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Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli

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Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) deniz tabanlı nükleer seyir füzelerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının Rusya'yı caydırmak için gerekli olduğunu belirtti.

Pentagon’un internet sitesinden yapılan açıklamada, deniz tabanlı nükleer seyir füzelerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasının Rusya'yı caydırmak için gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD’nin 2010 yılında deniz tabanlı son nükleer seyir füzesini görevden çektiği hatırlatılarak “Rusya, aksine, düşük güç (nükleer silahlar) ve taktik nükleer silahlar için modernizasyon programını ve eylem alanını genişletmeyi sürdürdü” ifadesi kullanıldı.

ABD'nin 2018 nükleer doktrininin bu alandaki boşluğu doldurmayı ve düşük verimli nükleer savaş başlıklarına karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi öngördüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Deniz tabanlı nükleer seyir füzesi, nükleer rakiplerin güçleri ve doktrinlerindeki endişe verici gelişmelere yanıt olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür imkanlara sahip olması, rakibi nükleer silahların kullanılıp kullanılmaması konusunda iki kez düşünmeye zorlayacaktır” denildi.

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