Venedik Film Festivali'nde görüntülenen dünyaca ünlü yıldız Penelope Cruz'un dekoltesi olay oldu. Beyaz bir elbise giyen yıldız oyuncu tüm bakışları üzerine topladı.

Dünyaca ünlü oyuncular Penelope Cruz ile Javier Bardem, Venedik Film Festivali'ne el ele katıldı. Kırmızı halıda ilgiyi üzerine çeken çiftten Penelope Cruz'un dekoltesi ise olay oldu. Beyaz bir elbise giyen güzel yıldızın göğüs, sırt ve bacak dekolteleri dikkat çekti. Kırmızı halıda yürürken frikik vermekten kurtulamayan Penelope Cruz tüm bakışları da üzerine topladı.



O anlar objektiflere böyle yansıdı: