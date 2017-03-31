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Pendik'te banka soygunu girişimi: Çatışma çıktı
Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.
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