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Pendik'te banka soygunu girişimi: Çatışma çıktı

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Pendik'te banka soygunu girişimi: Çatışma çıktı
Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Soyguncu yaralı olarak yakalandı.

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