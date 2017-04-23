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Pence: ABD uçak gemisi bu ayın sonuna kadar Kore’ye ulaşacak!

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Pence: ABD uçak gemisi bu ayın sonuna kadar Kore’ye ulaşacak!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD uçak gemisi USS Carl Vinson'un birkaç gün içinde Kore Yarımadası'na ulaşacağını açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Cumartesi günü Sidney’de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, uçak gemisinin bulunduğu filonun “bu ayın sonuna kadar” bölgeye ulaşmış olacağını ifade etti

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Uçak gemisi USS Carl Vinson’un izlediği güzergâh konusunda gelen farklı haberler yanılgıya yol açmıştı. Zira yaklaşık iki hafta önce ABD Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, filoya Kore Yarımadası’na gitme talimatı verildiği belirtilmişti.

Ancak geçen Salı günü filonun hâlâ hedeften binlerce kilometre uzakta olduğu ortaya çıkmıştı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, filonun henüz Kore sularına gönderilmediğini kabul etmişti. Singapur’dan gelen filonun, Kore’ye gitmek yerine Avusturalya’nın kuzey batısında askeri bir tatbikata katıldığı belirtilmişti.

ABD’ye savaş gemilerinin Kore Yarımadası’na gönderildiği şeklindeki haberler uzmanlar tarafından ABD’nin Kuzey Kore’ye askeri gücünü göstermek istediği şeklinde yorumlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da, bu haberin ardından Fox televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’ye “bir donanma gönderiyoruz, çok güçlü” demişti. Trump, eğer Çin Pyöngyang’a nükleer programından vazgeçmesi için gereken baskıyı yapmazsa, ABD’nin Kuzey Kore konusunda tek başına hareket edeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

“BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM BULUNABİLİR”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Sidney’de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yaşanan gerginliğe barışçı bir çözüm bulunabileceğini söyledi. Pence, ABD’nin bölgedeki müttefikleri ve Çin Pyöngyang’a gereken baskıyı uygularsa, bunun mümkün olacağını dile getirdi. Pence, “Çin’in şimdiye kadar attığı adımlar bize cesaret veriyor” ifadesini kullandı. ABD hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, Çin hava kuvvetlerinde alışılmışın dışında hareketlilik gözlemlendiği bildiriliyor.

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