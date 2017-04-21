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Penaltıda yenilgi!

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Penaltıda yenilgi!
Beşiktaş - Lyon maçındaki penaltı atışları...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
 

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