Penaltı kahramanı, polis kurşunuyla can verdi!

İstanbul Esenyurt’ta, önceki gün hırsızlıktan sabıkası bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrolünde polisin silahından çıkan kurşunla başından vurulan lise öğrencisi Ömer Barış Topkara (16) can verdi.

İstanbul, Sarıyer’de yaşayan Mehmet Rıfat Evyap Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ömer Barış Topkara (16) önceki gün yaşıtlarıyla bir mağazanın internet sayfasından beğendikleri kıyafeti almak için Esenyurt’taki bir alışveriş merkezine (AVM) gitti.

Alışveriş yaptıktan sonra çıkarken alarm çaldı. Mağaza çalışanlarının haber vermesi üzerine AVM’ye polis geldi. Polis GBT’lerine baktığı çocuklardan E.S.’nin kaydının olduğu tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 çocuk karakola, oradan da sağlık kontrolü için Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada birbirlerine kelepçeli olan 2 çocuk kaçmaya başladı. Polislerin havaya ateş etmesi üzerine duran çocuklar gözaltına alındığı sırada polis memuru H.D.S’nin elindeki tabanca ateş aldı. Topkara, polisin silahından çıkan kurşunla başından vuruldu. Ağır yaralanan Esenyurt Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Topkara kurtarılamadı.

Meslektaşları tarafından gözaltına alınan polis memuru H.D.S.’nin, “Doktor raporu aldıktan sonra kaçmaya başladılar. Kovalamaya başladık. Bu sırada havaya ateş ettim. Durdular. Tekrar gözaltına alırken silah aniden patladı” dediği öğrenildi. 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara’nın, 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiği öğrenildi.

AYAZAĞA SPOR’UN KALECİSİYDİ

Emekli bir babanın 5 çocuğundan en küçüğü olan Topkara’nın, Ayazağa Spor’un genç takım kalecisi olduğu öğrenildi. Topkara, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi. ‘Penaltı kahramanı’ olarak sevilen genç kalecinin ölümü kulübünü de yasa boğdu.

Kulüp yayınladığı başsağlığı ilanında, “Penaltı kahramanımızı kaybettik. Ömer Barış Topkara kardeşimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık. Seni hiç unutmayacağız Ömer” diye üzüntülerini belirtti.

POLİS MEMURU SERBEST

Olaydan sonra gözaltına alınan polis memuru H.D.S. ise savcılığa çıkartıldıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan polis memuru H.D.S.’nin, “Tekrar gözaltına alırken silah aniden patladı” dediği öğrenildi. Şüpheli polis memuru, mahkemece serbest bırakıldı.